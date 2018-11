VW benennt Lieferanten von Batteriezellen

Emden /Wolfsburg Volkswagen hat mit dem südkoreanischen Batteriezellhersteller SK Innovation einen weiteren Zulieferer für die Akkus von Elektroautos gefunden. Die Koreaner sollen den Bedarf in den USA und einen Teil der Nachfrage in Europa decken, teilte VW mit. Weitere strategische Lieferanten seien LG Chem, Samsung und CATL. Zudem soll VW mit einem Partner den gemeinsamen Einstieg in die Batteriezellproduktion erwägen.

Am Freitag entscheidet der VW-Aufsichtsrat über die Investitionen und Weichenstellungen für die nächsten Jahre. VW will ab Ende 2019 die Produktion von E-Autos massiv hochfahren. Auch das Emder VW-Werk ist dabei im Gespräch.