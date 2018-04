Wulff leitet Betriebsrat in Emden

Emden Wechsel an der Spitze des Betriebsrates im VW-Werk in Emden: Manfred Wulff wurde zum neuen Vorsitzenden gewählt, Herbert de Vries zum Stellvertreter. Beide dankten ihren Amtsvorgängern, Peter Jacobs und Folkert Schwitters für ihr Engagement. „Ihr habt große Spuren hinterlassen. Das hat auch die Betriebsversammlung am 27. Februar gezeigt, wo ihr beide minutenlang „Standing Ovations“ von der Belegschaft sowie dem Management erhalten habt.“ Der geordnete Wechsel helfe „bei der weiteren Standort- und Beschäftigungssicherung“.

Peter Jacobs und sein Stellvertreter Folkert Schwitters scheiden im Laufe des Jahres im Zuge einer Altersregelung aus.