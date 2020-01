Schwerdtfeger stärkt Führung

Emstek Die stark gewachsene Dr. Schwerdtfeger Personalberatung in Emstek (Kreis Cloppenburg) verstärkt die Geschäftsführung: Rainer Haske, bislang Prokurist und Teamleiter Agrar, lenkt das Unternehmen fortan gemeinsam mit dem Gründer und geschäftsführenden Gesellschafter Dr. Clemens Schwerdtfeger. Das Unternehmen (15 Mitarbeiter) hat sich in Nordwestdeutschland und in der Agrarbranche „als führender Ansprechpartner in Sachen Personalberatung etabliert“, wie es in einer Mitteilung hieß. Mit der Verstärkung solle die positive Entwicklung weiter vorangetrieben werden. Die Unternehmensspitze wird weiterhin durch Prokurist Dirk Grave ergänzt.

Generell wolle man sich noch stärker in der Agrar- und Ernährungsbranche engagieren, kündigte Schwerdtfeger an. Es geht um diskrete Rekrutierung, aber auch Fragen der Personal- und Managementdiagnostik sowie Vergütung.