Enercon verkauft eigene Bahn

Der in Umstrukturierung befindliche Windkraftanlagen-Hersteller Enercon (Aurich) verkauft seine Bahn-Tochter – mit zehn Loks, darunter diese, die jetzt am Oldenburger Bahnhof zu sehen war. Käufer der „e.g.o.o.“ sei die Hermann Bettels GmbH & Co. KG in Hildesheim, teilte Enercon mit. Die Bahn-Tochter, 2008 als Werksbetrieb gestartet, ist mit 25 täglichen Zugfahrten auch international tätig (1,6 Mio. Tonnen Güter jährlich). Eine Spezialität sind sperrige Transporte. BILD: