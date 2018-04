Erdbeeren so weit das Auge reicht

Die ersten Erdbeeren sind in Niedersachsen reif – auch wenn sie noch aus Gewächshäusern stammen. „Das sind kleine Mengen“, sagte Albert Nordmann vom Obstbauversuchsring in Jork. In einigen Tagen könnte die Ernte von Erdbeeren unter Folientunneln beginnen. Voraussichtlich erst Anfang Juni können dann große Mengen von Freiland-Erdbeeren aus der Region in den Verkauf kommen. „Das hat damit zu tun, dass der Winter lang und kalt war“, sagte Nordmann. Dadurch liege die Ernte im Vergleich zum Vorjahr um 10 bis 14 Tage zurück.dpa- BILD: