Erdbeersaison startet in diesem Jahr besonders früh

In diesen Tagen wurden die ersten Erdbeeren in Niedersachsen geerntet – wie hier in Otze (Gemeinde Burgdorf). „Die ganz frühe Ware kommt noch aus Foliengewächshäusern“, sagte Fred Eickhorst von der Vereinigung der Spargel- und Beerenanbauer in Sandhatten (Landkreis Oldenburg). In größeren Mengen könnten frische Freilanderdbeeren erst zu Pfingsten auf dem Markt sein, vermutet Eickhorst. Während die Anbauflächen im Freiland abnehmen, sind Beete unter begehbaren Schutzabdeckungen zunehmend im Trend – teilweise auch auf mehreren Etagen.dpa-BILD: