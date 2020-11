Erholung wird holprig

Im Interview: Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW/Berlin). Der 49-Jährige war zuvor Abteilungsleiter für Politik bei der Zentralbank EZB.

Frage: Hat die Wirtschaft das Schlimmste überstanden?

Fratzscher: Die wirtschaftliche Erholung wird sehr holprig verlaufen und von immer neuen Rückschlägen gekennzeichnet sein. Den ersten Rückschlag erleben wir aktuell. Das Wirtschaftswachstum könnte im letzten Quartal dieses Jahres um ein Prozent schrumpfen. Wegen des Lockdowns im November wird die Wirtschaft noch einmal deutlicher einbrechen. Das ist noch nicht im Gutachten des Sachverständigenrates berücksichtigt. Wenn Bund und Länder in den kommenden Monaten immer wieder neue Beschränkungen verhängen müssen, wird auch der Start ins neue Jahr schwierig verlaufen. Es wird keine schnelle Erholung geben, wie wir sie nach der Finanzkrise 2009 erlebt haben. Die Unsicherheit durch Corona wird weit ins nächste Jahr reichen. Das bremst die wirtschaftliche Erholung und könnte zahlreiche Unternehmen in die Insolvenz treiben.

Frage: Und der Arbeitsmarkt?

Fratzscher: Wir werden uns auf einige sehr schwierige Jahre auf dem Arbeitsmarkt einstellen müssen. Der aktuelle schöne Schein am Arbeitsmarkt trügt, und wir werden uns in den kommenden Jahren auf steigende Arbeitslosenzahlen einstellen. Deutschland kämpft nicht nur mit den wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise. Wir befinden uns mitten in einem Strukturwandel. Zahlreiche Arbeitsplätze wie etwa in der Automobilindustrie gehen durch diesen Anpassungsprozess verloren. Unternehmen verschwinden, andere entstehen aber auch neu. Für Arbeitnehmer bedeutet dies, dass sie neue Qualifikationen erwerben und sich neu orientieren müssen. Das braucht Zeit.