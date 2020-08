Mega-Zukauf von Siemens-Tochter in den USA

Erlangen Der Medizintechnikkonzern Siemens Health­ineers will sein Geschäft mit der Krebsforschung und -therapie durch eine milliardenschwere Übernahme deutlich ausbauen. Dazu strebt das Erlangener MDax-Unternehmen den Kauf des US-Konzerns Varian für 16,4 Milliarden Dollar an. Finanziert werden soll dies zum Teil über eine Kapitalerhöhung, hieß es am Sonntag. Zudem stellt die Konzernmutter Siemens eine Brückenfinanzierung bereit. Es ist die größte Übernahme in der Geschichte des Erlanger Unternehmens. Mit Varian verbindet Siemens Healthineers seit 2012 eine strategische Partnerschaft.