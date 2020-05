Ernährung I: „Alltagswissen über Ernährung stärken“

Frage: Ernähren sich die Niedersachsen so falsch bzw. ungesund, dass es eines neuen Instituts bedurfte?

Rike Bullwinkel: Immer mehr Menschen bei uns sind übergewichtig, teilweise schon im Kindesalter. Die Folgen sind Krankheiten, wie z.B. Typ-2-Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie auch psychische Probleme. Übergewicht liegt auch an geänderten Ernährungsgewohnheiten: weniger selbst kochen, mehr Fertiggerichte. Gerade die enthalten aber oft zu viel Fett, Zucker und Salz. Dem wollen wir entgegenwirken und das Alltagswissen stärken.

Frage: Das machen doch andere Einrichtungen aber auch . . .

Bullwinkel: . . . ja, und auch gut. Unser Ziel ist es, als eine zentrale Anlaufstelle die Akteure zu vernetzen, Synergieeffekte zu schaffen und gemeinsam die Themen Ernährung und Hauswirtschaft voranzubringen. Zu unserer Arbeit gehört die Erarbeitung einer Ernährungsstrategie sowie die Wertschätzung von Lebensmitteln zu steigern. Außerdem setzen wir uns für die Stärkung der Hauswirtschaft und der Alltagskompetenzen ein.

Frage: Wo liegen die Defizite?

Bullwinkel: Früher war Ernährungswissen selbstverständlich. Heute fehlt vielen der Bezug zu Lebensmitteln: Woher kommen sie? Wie ernähre ich mich ausgewogen und gesund? Hier wollen wir wieder mehr Wissen vermitteln, auch an den Schulen. Durch mehr Wertschätzung wollen wir der Lebensmittelverschwendung entgegenwirken. Jährlich landen in Deutschland 12 Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll, pro Kopf 85 Kilogramm. Bei hauswirtschaftlichen Fragen wird das Wissen zwischen den Generationen immer seltener weitergegeben: Was kann ich mit Lebensmitteln alles machen? Wie organisiere ich einen Haushalt ökonomisch und nachhaltig?



Frage: Was hat das ZEHN in den ersten sieben Monaten schon entwickelt?

Bullwinkel: Zunächst haben wir ermittelt, welche Institutionen in Niedersachsen zu diesen Themen aktiv sind und eine Online-Umfrage zu den größten Herausforderungen gestartet. Wir haben Netzwerk-Arbeit betrieben, das Profil für das ZEHN erarbeitet, den Online-Auftritt gebaut und sind in sozialen Medien aktiv, bei Instagram läuft das schon sehr gut. Und wir waren auch auf Messen präsent, um ins Gespräch zu kommen.

Frage: Welche Vorhaben wollen Sie demnächst angehen?

Bullwinkel: Wir planen einen Ideenwettbewerb zur Lebensmittelwertschätzung an Schulen. Außerdem erarbeiten wir gemeinsam mit anderen Akteuren die Ernährungsstrategie für Niedersachsen als Wegweiser für eine gesunde und nachhaltige Ernährung.

Frage: Was ist mit der Hauswirtschaft?

Bullwinkel: Hierfür wird es eine Imagekampagne geben. Hauswirtschaft ist ein wichtiger und vielseitiger Beruf, der Bedarf an Fachkräften steigt, besonders in Gemeinschaftseinrichtungen. Die duale Berufsausbildung ist gerade bundesweit neu geregelt worden. Dies ist jetzt umzusetzen, um den neuen gesellschaftlichen Anforderungen gerecht zu werden. Denn der Beruf muss attraktiver für junge Menschen werden. Vorstellbar ist auch ein Freiwilliges Soziales Jahr „Ernährung und Hauswirtschaft“.

Frage: Wie sieht es mit neuen Ernährungsthemen aus?

Bullwinkel: Kaum ein anderes Thema entwickelt sicht gerade so dynamisch. Neue Ernährungstrends spielen genauso eine Rolle wie Gesundheit oder Klima. Es geht um Fleischkonsum oder regionale und saisonale Lebensmittel. Der Außer-Haus-Verzehr nimmt immer mehr zu und auch das Snacken zwischendurch. Oft mangelt es an guter Information, um kompetent zu handeln.

Frage: . . . und im Bereich Hauswirtschaft?

Bullwinkel: . . . auch hier wird es um die neuen Trendthemen gehen: Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung, Gesundheit – Themen, die in der Hauswirtschaft schon immer einen hohen Stellenwert haben. Als Beruf ist Hauswirtschaft enorm wichtig, z.B. in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen oder der Schulverpflegung. Parallel muss das Ansehen von privater Hauswirtschaft verbessert werden. Noch immer stimmt das Klischee, dass Frauen im Haushalt viel mehr unbezahlte Arbeit leisten als Männer. Aber wir sehen, etwa bei der Elternzeit, dass hier langsam ein Wandel einsetzt. Außerdem wollen wir Themen voranbringen wie Vorratshaltung, Planung bedarfsgerechter Mahlzeiten und Führen eines Haushalts mit vorgegebenem Finanzrahmen. Und auch die Nachfrage nach hauswirtschaftlicher Versorgung als Dienstleistung wird weiter steigen.

