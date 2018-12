Ernüchterung nur beim Blick auf die Börsenkurse

Viel Grund zum Anstoßen gab es für die Börsenhändler in Frankfurt am Freitag eigentlich nicht: Nach sechs Gewinnjahren in Folge mussten Anleger am deutschen Aktienmarkt 2018 herbe Verluste hinnehmen. Der Leitindex Dax büßte mehr als 18 Prozent ein und brachte damit das verlustreichste Jahr seit der Finanzkrise 2008 hinter sich. Am Freitag, dem verkürzten letzten Handelstag des Jahres, reichte es noch zu einem Plus von 1,71 Prozent auf 10 558,96 Punkte. Auch der Index der mittelgroßen Werte MDax büßte 2018 fast 18 Prozent ein.DPA-BILD: