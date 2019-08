Erste Anlage im neuen Windpark vor Borkum steht

Im Trianel Windpark Borkum II (TWB II) ist jetzt die erste Windkraftanlage vollständig errichtet worden. Zwei weitere Windräder sollen in den kommenden Tagen in dem kommunalen Offshore-Windpark installiert und in Betrieb genommen werden, teilten der Oldenburger Energiekonzern EWE, der 37,5 Prozent an dem Projekt hält, und die Stadtwerke-Kooperation Trianel (37,99 Prozent) am Donnerstag mit. Bis Ende 2019 soll der Offshore-Windpark, der rund 45 Kilometer vor der Insel Borkum liegt, mit 32 Windkraftanlagen und einer Gesamtleistung von 200 Megawatt vollständig in Betrieb gehen. Die Gesamtinvestitionen betragen nach Angaben der Projektpartner, zu der auch noch ein Joint Venture des Elektrizitätswerks der Stadt Zürich und der Fontavis AG (24,51 Prozent) gehört, rund 800 Millionen Euro. BILD: