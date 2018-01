Erste Warnstreiks in metall-Tarifrunde

Rund 2500 Mitarbeiter von Porsche gingen am Donnerstag mit dem Betriebsratsvorsitzender Uwe Hück (vorn rechts) in Stuttgart auf die Straße. Mit dem Warnstreik sollte den Forderungen der IG Metall in der laufenden Tarifrunde Nachdruck verliehen werden. Es geht um sechs Prozent mehr Geld, aber auch um die Forderung, die Arbeitszeit vorübergehend auf 28 Stunden absenken zu können. Hück sagte: „Der Warnstreik ist ein Warnschuss.“ Auch beim Zulieferer ZF in Brandenburg gab es einen Warnstreik. Rund 600 Beschäftigte beteiligten sich. dpa-BILD: