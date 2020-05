Erste Kartoffeln geerntet

In Niedersachsen haben Landwirte die ersten Frühkartoffeln geerntet. Damit seien die Bauern im Burgdorfer Land (im Bild Carsten Fricke und Sohn Christian in Uetze) in diesem Jahr schneller gewesen als ihre Kollegen in der Pfalz, sagte Gabi von der Brelie, Sprecherin des Landvolks Niedersachsen: „Es sind bundesweit die ersten Frühkartoffeln.“ Hilfreich waren in Niedersachsen ein windgeschützter Hang, eine Frostschutzberegnung und viel wärmendes Vlies, sagte sie.dpa-BILD:

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen