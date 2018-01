Die britische Fluggesellschaft Easyjet hat am Freitag ihren Flugbetrieb innerhalb Deutschlands aufgenommen. Am Vormittag hob die erste Maschine von Berlin-Tegel in Richtung München ab. Von diesem Sonntag an sind dann 15 Flugzeuge von Tegel aus im Einsatz, sagte der Berliner Flughafenchef Engelbert Lütke-Daldrup. „Damit gibt es auch wieder mehr Konkurrenz“, fügte er mit Blick auf die insolvente Air Berlin hinzu.dpa-BILD: