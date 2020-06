E-Auto-Prämie: 200 000 Anträge

Eschborn Die staatliche Kaufprämie für Elektroautos hat im Mai die Grenze von 200 000 Anträgen seit Beginn des Programms geknackt. Vom Start im Sommer 2016 bis zum 1. Juni 2020 gingen 206 035 Anträge ein, teilte das zuständige Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkon­trolle in Eschborn am Freitag mit. Seit dem letzten monatlichen Zwischenstand am 1. Mai gab es demnach 7714 neue

Anträge.

