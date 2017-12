Essen /Chicago Die RWE-Ökostromtochter Innogy hat zum ersten Mal in den USA zugekauft. Das Unternehmen übernehme das Projektgeschäft des US-Entwicklers Everpower Wind, teilte Innogy am Freitag in Essen mit. Verkäufer ist die britische Investmentgesellschaft Terra Firma Capital Partners. Es gehe um Projekte an Land in unterschiedlichen Entwicklungsphasen mit einer Gesamtleistung von mehr als 2000 Megawatt, hieß es. Über 500 Megawatt davon sollen bis 2020 in Betrieb gehen.