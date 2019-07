Ehrenpreis für Wernsing

Essen Bei Wernsing Feinkost aus Addrup (Gemeinde Essen/Kreis Cloppenburg) freut man sich über die „höchste deutsche Qualitätsauszeichnung“, die jetzt in Berlin erfolgt sei: Das Bundesernährungsministerium habe Wernsing zum zweiten Mal in Folge den Bundesehrenpreis verliehen. Gewürdigt worden sei „die Qualitätsleistung als herausragend und vorbildlich“. Die Preise werden jährlich an jeweils drei Firmen der Obst-, Gemüse- und Kartoffelverarbeitung vergeben. Basis sind Prüfungen der DLG.