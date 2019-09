Essen /Emden „Und wenn man mich nicht mehr will, dann soll man mir das sagen“ – nur gut einen Monat ist es her, dass Thyssen-Krupp-Chef Guido Kerkhoff dem „Spiegel“ auf die Frage nach seiner Zukunft diese Antwort gab. Nun war es überraschend schnell so weit: Präsidium und Personalausschuss des Aufsichtsrats empfahlen, dem erst seit Juli 2018 amtierenden Vorstandsvorsitzenden den Laufpass zu geben. Der Aufsichtsrat solle „Verhandlungen über eine zeitnahe Beendigung seines Vorstandsmandates“ aufnehmen.

Kerkhoff hat offensichtlich bei allen wichtigen Gruppen des Traditionskonzerns seinen Kredit aufgebraucht. Präsidium und Personalausschuss des Aufsichtsrats sind paritätisch mit Anteilseignern und Arbeitnehmern besetzt. Die endgültige Entscheidung des Aufsichtsrats über die Ablösung von Kerkhoff gilt deshalb nur als Formsache.

Das Ruder bei dem angeschlagenen Industrieriesen soll jetzt vorübergehend die bisherige Aufsichtsratsvorsitzende Martina Merz übernehmen. Merz ist erst seit Februar Chefkontrolleurin.