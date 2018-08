Eon spürt bei Windkraft Folgen der Hitze

Essen Die Auswirkungen der Hitzewelle der vergangenen Monate treffen auch den Energiekonzern Eon. Die durch Windkraft gewonnenen Strommengen lägen in diesem Jahr bisher deutlich unter der Ausbeute in einem normalen Jahr, sagte Finanzvorstand Marc Spieker am Mittwoch bei der Präsentation der Quartalszahlen.

Trotz der Flaute beim Windstrom sieht sich der Konzern aber auf Kurs. Das Essener Unternehmen gewann im ersten Halbjahr im Vergleich zum Vorjahr 100 000 Haushaltskunden hinzu. Konzernweit stieg das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) von 1,8 auf 1,9 Milliarden Euro. Der bereinigte Gewinn legte um 19 Prozent auf 1,05 Milliarden Euro zu.