Erneuerbare verdrängen Kohle im Sommer

Essen Sonne und Wind haben in diesem Sommer die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien kräftig vorangetrieben. Von Juni bis August speisten Windräder und Photovoltaikanlagen nach Berechnungen des Fraunhofer-Instituts für solare Energiesysteme ISE zusammen 39,3 Terawattstunden Strom ins öffentliche Netz ein. Das waren zehn Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Deutlich weniger Strom als im Sommer 2018 produzierten dagegen Braunkohle- und Steinkohlekraftwerke. Bei der Solarenergie gab es im Juni ein kräftiges Plus. Erstmals war Photovoltaik sogar die stärkste Energiequelle in einem einzelnen Monat.