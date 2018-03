Ex-Minister Müller legt Ämter nieder

Essen Der frühere Bundeswirtschaftsminister Werner Müller (71) wird aus gesundheitlichen Gründen seine Ämter in der Ruhrgebietswirtschaft abgeben. Er werde den Posten als Vorstandsvorsitzender der RAG-Stiftung sowie seine Mandate in den Aufsichtsräten von Evonik, der RAG AG und der Deutschen Steinkohle AG zum 24. Mai 2018 niederlegen, teilte Müller mit: „Meine schwere Erkrankung erlaubt es mir leider nicht mehr, meinen Verpflichtungen in der Stiftung und in den Aufsichtsräten weiter nachzukommen.“