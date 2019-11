Fleisch-Krone erhält Zulassung zurück

Essen Das Aussetzen der Betriebszulassung für das Unternehmen Fleisch-Krone Feinkost am Standort Essen (Kreis Cloppenburg) ist aufgehoben worden. Es habe erhebliche Verbesserungen bei Sauberkeit und Hygiene festgestellt, teilte das Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Laves) am Freitag mit. Der Betrieb habe zudem zugesagt, das Hygienesystem zu erweitern. Ein weiterer Standort des Unternehmens in Goldenstedt im Landkreis Vechta bleibt hingegen weiterhin geschlossen. Das Unternehmen hatte Anfang November Fertigfrikadellen zurückgerufen, nachdem darin Listerien gefunden wurden.