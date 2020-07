Essen /Goslar Es war ein guter Tag für 750 Mitarbeiter von Galeria Karstadt Kaufhof und ein halbes Dutzend Städte: Nach harten Verhandlungen mit den Vermietern kündigte der Kaufhaus-Konzern am Freitag an, sechs Filialen weniger schließen zu wollen als ursprünglich geplant – also 56 statt 62. Gerettet wurden Filialen in Dortmund, Goslar, Nürnberg, Potsdam, Chemnitz und Leverkusen.

Der einzige Standort im Raum Oldenburger Land/Ostfriesland – Oldenburg – wurde von vornherein verschont.