Hochtief baut weiter auf Mautbetreiber

Essen Der Essener Baukonzern Hochtief arbeitet mit prall gefüllter Kasse weiter an einer milliardenschweren Übernahme des spanischen Mautstraßenbetreibers Abertis. Ein solcher Zusammenschluss würde beiden Unternehmen „erhebliche Vorteile“ bringen, heißt es in dem am Mittwoch in Düsseldorf vorgelegten Geschäftsbericht. Ziel sei es, Wert zu schaffen für die Aktionäre, sagte Konzernchef Marcelino Fernandez Verdes. Dank guter Geschäfte seiner Auslandstöchter hatte der zum spanischen ACS gehörende Hochtief-Konzern 2017 deutlich mehr verdient. Der bereinigte Gewinn stieg um ein Viertel auf 452,3 Mio. Euro. Der Umsatz legte um knapp 14 Prozent auf 22,6 Milliarden Euro zu.