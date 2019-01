Kaufhof: 2600 verlieren ihren Job

Essen /Köln /Oldenburg /Bremen Bei der kriselnden Kaufhauskette Kaufhof sollen im Zuge der Fusion mit dem Rivalen Karstadt rund 2600 Stellen abgebaut werden. Das kündigte Karstadt am Freitag in Essen an. Konzernchef Stephan Fanderl betonte, in seinem derzeitigen Zustand sei Kaufhof „langfristig nicht überlebensfähig“. Rund 1000 Vollzeitstellen sollen in den Führungs- und Verwaltungsstrukturen wegfallen, weitere 1600 Vollzeitstellen in den Filialen, teilte der Konzern mit. Sanierungsbedingte Filialschließungen sind dagegen vorläufig nicht geplant. In welchem Ausmaß die Warenhäuser in Bremen und Oldenburg betroffen sind, in denen etwa 180 Menschen arbeiten, ist noch unklar.

Die wichtigsten Führungs- und Verwaltungsstrukturen von Karstadt und Kaufhof sollen künftig in der bisherigen Karstadt-Zentrale in Essen gebündelt werden. Am Standort Köln, bisheriger Sitz der Kaufhof-Zentrale, soll ein Kompetenz-Center für Digitalisierung und E-Commerce aufgebaut werden. Von hier aus soll auch das Gastronomie- und Lebensmittelgeschäft gesteuert werden. Um Kosten zu sparen, wird Kaufhof aus der Tarifbindung aussteigen. Das Unternehmen strebe eine individuelle Tariflösung an.

Die Mehrheit am neuen Gemeinschaftsunternehmen hält der bisherige Karstadt-Eigentümer René Benko. Der Kaufhof-Eigentümer Hudson’s Bay Company bleibt Minderheitseigentümer.