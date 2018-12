Martina Merz zu Thyssen-Krupp

Essen Die Unternehmensberaterin Martina Merz soll neue Aufsichtsratsvorsitzende des Essener Industriekonzerns Thyssen-Krupp werden. Merz solle auf der Hauptversammlung am 1. Februar 2019 in den Aufsichtsrat gewählt und anschließend als Kandidatin für den Vorsitz des Kontrollgremiums vorgeschlagen werden, teilte Thyssen-Krupp am Mittwoch mit. Sie ist unter anderem Aufsichtsrätin bei Lufthansa. Die frühere Bosch-Managerin soll den Bochumer Professor für Betriebswirtschaft, Bernhard Pellens, ablösen.