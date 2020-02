Milliarden für Blumen ausgegeben

Essen Die Deutschen kaufen wieder mehr Schnittblumen. Rund 3,1 Milliarden Euro haben sie im vergangenen Jahr für Rosen, Tulpen und Co. ausgegeben. Das waren knapp fünf Prozent mehr als 2018, wie der Zentralverband Gartenbau (ZVG) mitteilte. „Die Talfahrt beim Schnittblumenabsatz scheint beendet“, sagte ZVG-Präsident Jürgen Mertz. Ein Grund für das satte Plus seien die guten Geschäfte am Valentins- und Muttertag sowie zu Weihnachten. Mit weitem Abstand die beliebteste Schnittblume ist die Rose. Auf sie entfallen etwa 40 Prozent der Ausgaben für Schnittblumen.

Die Branche ist auch mit dem Markt für Zierpflanzen insgesamt zufrieden. Der Gesamtumsatz stieg um 2,9 Prozent auf 8,9 Milliarden Euro – so hoch war der Umsatz mit Blumen, Topfpflanzen und anderen Gewächsen noch nie. Rechnerisch waren das 108 Euro pro Kopf.