Einzelhandel: Karstadt Kaufhof stoppt Mietzahlungen

Essen /Oldenburg Die Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof hat die Mietzahlungen für alle Warenhäuser, Sporthäuser, Reisebüros und Logistikimmobilien gestoppt. In einem Brief an die Vermieter schrieb das Unternehmen, die wegen der Corona-Pandemie staatlich angeordnete Schließung der Geschäfte lasse dem Unternehmen „keine andere Wahl“. Ein Unternehmenssprecher wollte sich am Mittwoch nicht dazu äußern.

Vor dem Hintergrund der Pandemie habe die Geschäftsführung der Galeria Karstadt Kaufhof GmbH entschieden, „die Miete ab dem 1.4.2020 nicht zu zahlen“, heißt es in dem Brief. Dies gelte zunächst für den Zeitraum bis Juni 2020. Wie es danach weitergehe, werde Galeria Karstadt Kaufhof zu gegebener Zeit entscheiden. Das Unternehmen werde alles daransetzen, „eine neue wirtschaftliche Basis zum nachhaltigen Betrieb unserer Warenhäuser“ zu finden.

Durch die Schließung seiner Warenhäuser verliert Galeria Karstadt Kaufhof aktuell jede Woche mehr als 80 Millionen Euro Umsatz, wie in Unternehmenskreisen zu erfahren ist. Bereits vor Wochen hatte der Konzern deshalb für weite Teile der Belegschaft Kurzarbeit beantragt.

Die wegen der Coronakrise angeordneten Ladenschließungen stellen zurzeit viele deutsche Handelsketten vor große Probleme, weil plötzlich der Umsatz fehlt, die Kosten aber weiterlaufen.

Für Galeria Karstadt Kaufhof ist die Situation allerdings doppelt schwierig. Denn die Krise trifft das angeschlagene Unternehmen mitten in einem Restrukturierungsprozess. Nach Informationen der Wirtschafts-Woche habe der Handelskonzern einen Antrag auf Schutzschirm-Insolvenz für seine Sport- und Warenhäuser beim Amtsgericht Essen eingereicht. Das bedeutet, dass ein gerichtlicher Sachwalter die Restrukturierung beaufsichtigt, die Unternehmensführung aber weiterhin die Kontrolle behält. Sie wird aber von einem externen Sanierungsexperten beraten.

Laut Wirtschafts-Woche ist der Insolvenzexperte Frank Kebekus zum vorläufigen Sachwalter bestellt worden und Schlecker-Insolvenzverwalter Arndt Geiwitz soll als Chefsanierer die Geschäftsführung unterstützen.