Metro: Bald Klarheit für Real

Essen /Oldenburg Nach dem Verkauf der Mehrheit am China-Geschäft will Metro-Chef Olaf Koch nun auch zügig den schleppenden Verkauf der SB-Warenhauskette Real abschließen. „Mein Anliegen ist es, dass so schnell wie möglich Klarheit herrscht“, sagte Koch der „Westdeutschen Allgemeinen Zeitung“ (WAZ), im Hinblick auf die 34 000 Real-Beschäftigten in 277 Märkten, die um ihre Zukunft bangen. Am Freitag hatte das Bundeskartellamt den Verkauf von Real an den Immobilien-Investor Redos grundsätzlich erlaubt.

„Das Konzept sieht vor, dass ein nennenswerter Anteil von Standorten an Wettbewerber übergeht“, sagte Koch. Die Frist für verbindliche Angebote für die jeweiligen Filialpakete läuft in diesen Tagen aus. Rund 40 Märkte sollen geschlossen werden.

Einen Teil der Real-Filialen und den Onlineshop Real.de will Redos mit Metro selbst weiterbetreiben. Auch im Nordwesten gibt es Standorte, so etwa in Oldenburg.