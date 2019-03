Vogelsang erweitert Geschäftsführung

Essen /Oldenburg Als Reaktion auf das starke Unternehmenswachstum und die fortschreitende Internationalisierung hat die Vogelsang GmbH & Co. KG aus Essen/Oldenburg (Kreis Vechta) ihre Geschäftsführung erweitert. Wie das Maschinenbauunternehmen am Montag mitteilte, ist David Guidez (44) seit 25. Februar drittes Mitglied der Geschäftsführung neben Hugo und Harald Vogelsang. Der gebürtige Franzose, der seit mehr als 20 Jahren in Deutschland lebt und arbeitet, soll insbesondere die Bereiche Produktion und Service verantworten.