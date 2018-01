Essen Hobbygärtner und Blumenfreunde haben 2017 etwas weniger für ihr Hobby ausgegeben als im Vorjahr. Die Pro-Kopf-Ausgaben der Verbraucher für Zierpflanzen und Schnittblumen sanken bundesweit um 1,50 Euro auf durchschnittlich 104 Euro, berichtete der Zentralverband Gartenbau (ZVG) am Montag in Essen zum bevorstehenden Start der Pflanzenmesse IPM. Sie dauert vom 23. bis 26. Januar.

Nordrhein-Westfalen ist nach Angaben des Verbands das wichtigste Bundesland für den deutschen Gartenbau. Etwa jeder Vierte der bundesweit knapp 2000 Gewächshaus-Betriebe produziert in NRW, bei den Freiland-Produzenten hat mehr als jeder Dritte seinen Sitz in dem Bundesland. Schwerpunkt ist die Region am Niederrhein. Auch im Raum Ammerland/Ostfriesland/Emsland gibt es Schwerpunkte.

Hintergrund des Ausgabenrückgangs sei vor allem das kalte und verregnete Frühjahr gewesen. Einen Absatzeinbruch habe es vor allem bei Beet- und Balkonpflanzen gegeben. Viele Verbraucher hätten wegen der tiefen Frostperioden bis in den April hinein und wegen des langanhaltenden Dauerregens auf eine Bepflanzung verzichtet.

Doch man ist zuversichtlich: Nach einem Rückgang des Branchenumsatzes um 1,1 Prozent auf 8,6 Milliarden Euro im Jahr 2017 rechnet die Branche in Deutschland für das laufende Jahr wieder mit einem deutlichen Plus, sagte ZVG-Präsident Jürgen Mertz.

Bei der nur für Fachbesucher geöffneten Messe präsentieren 1564 Aussteller in diesem Jahr Neuheiten und Trends der Branche. Gezeigt wird etwa eine Kreuzung aus Rosenkohl und Grünkohl unter dem Namen Flower Sprout. Im Angebot sind auch neue Süßkartoffelsorten oder ein Kartoffelturm zum eigenen Anbau der Knollen auf dem Balkon. Weitere Pflanz-Idee: Basilikum mit Vanille-Aroma.