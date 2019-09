Hochtief-Tochter baut in Sydney

Essen /Sydney Die australische Hochtief-Tochter Cimic hat einen neuen Metro-Auftrag an Land gezogen. Die Cimic-Tochter CPB Contractors werde in Sydney die Haltestelle Pitt Street Station bauen, teilte Cimic am Dienstag mit. Sie liegt im Herzen des Geschäftsviertels der Stadt. Das Volumen beträgt umgerechnet 288 Millionen Euro.