Essen Der Vorstandsvorsitzende des Stahlkonzerns Thyssen-Krupp steht vor dem Abgang. Heinrich Hiesinger habe den Aufsichtsrat um Gespräche gebeten, die zur Auflösung seines Mandats führen sollen, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend in Essen mit. An diesem Freitag werde der Aufsichtsrat über das Gesuch beraten. Gründe für das Ansinnen Hiesingers nannte Thyssen-Krupp nicht. Hiesinger war im Zuge der Fusion der Stahlsparte mit dem Konkurrenten Tata zuletzt immer wieder unter Druck geraten.