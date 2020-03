Thyssen-Krupp streicht jede zehnte Stelle

Essen Bei Thyssen-Krupp sind die Weichen für den Abbau von mehr als jedem zehnten Arbeitsplatz im Stahlbereich gestellt. Der größte deutsche Stahlkocher hat sich mit den Arbeitnehmervertretern auf einen Tarifvertrag geeinigt, der den Abbau von 3000 der rund 28 000 Stellen ohne betriebsbedingte Kündigungen regelt.

Die Beschäftigungssicherung gilt bis zum 31. März 2026, teilte Thyssen-Krupp am Mittwoch in Essen mit. Vom Stellenabbau sind 2000 Mitarbeiter in der Produktion und 1000 in der Verwaltung betroffen.