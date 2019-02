Thyssen: Spaltung rückt näher

Essen Gut ein halbes Jahr nach dem Amtsantritt des neuen Thyssen-Krupp-Chefs Guido Kerkhoff rückt die Aufspaltung des Ruhrkonzerns in greifbare Nähe. Die Teilung in zwei selbstständige Unternehmen werde faktisch bereits zum 1. Oktober dieses Jahres vollzogen sein, kündigte Kerkhoff am Dienstag in Essen an. Der geplanten Trennung des Unternehmens in ein Werkstoff- und ein Indus­triegüterunternehmen müsse die Hauptversammlung des Konzerns jedoch Anfang 2020 noch zustimmen.

Mit dem ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2018/19 (zum 30. September) zeigte sich Kerkhoff nicht zufrieden. „Herausragende Ergebnisse“ seien nicht erzielt worden, räumte er ein. In den ersten drei Monaten hatte der Stahl- und Industriekonzern im operativen Geschäft weniger verdient. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) sank um mehr als ein Viertel auf 333 Millionen Euro. Beim Nettoergebnis legte Thyssen-Krupp zu. Der Gewinn stieg um 55 Prozent auf 145 Millionen Euro. Der Umsatz kletterte um zwei Prozent auf 9,736 Mrd. Euro, die Auftragseingänge nahmen um acht Prozent auf 10,111 Mrd. Euro zu.