Übernahme bei Greten Betonwerk

Essen Nachdem Alfons Greten für seinen Familienbetrieb, die Alfons Greten Betonwerk GmbH & Co. KG in Essen (Oldenburg), keinen Nachfolger gefunden hatte, übernimmt zum 1. Januar die Vetra Betonfertigteilwerke GmbH die Geschäfte. Das teilt das Unternehmen am Freitag in einer Pressemitteilung mit. Sie ist eine Tochtergesellschaft von Holcim, einem der führenden Baustoffproduzenten in Deutschland. Alle 100 Mitarbeiter des Essener Unternehmens werden übernommen. Das Kartellamt stimmte der Übernahme zu.