Vogelsang baut Kapazität aus

Essen Klares Bekenntnis zum Standort Deutschland im Jahr des 90-jährigen Bestehens: Die Vogelsang GmbH & Co. KG, ein breit aufgestelltes Technologieunternehmen aus Essen/Oldenburg (Kreis Cloppenburg), erweitert ihre Produktionskapazitäten am Hauptsitz. Konkret wird in diesen Tagen eine neue Produktionshalle mit mehr als 4300 Quadratmetern Fläche in Betrieb genommen, wie Geschäftsführer Harald Vogelsang mitteilte. Es seien vier Millionen Euro investiert worden. In dem Neubau für mehr als 30 Bearbeitungszentren sowie über 40 CNC-Drehmaschinen werden Präzisionsbauteile für Pumpen, Zerkleinerungstechnik und Feststoffdosierung gefertigt.