Vollständige Fusion mit Thyssen-Sparte?

Essen Der Chef des finnischen Aufzugherstellers Kone will eine vollständige Fusion mit dem Konkurrenzgeschäft von Thyssen-Krupp. Dabei hätte er die Essener gern als „bedeutenden Aktionär“ des neuen Konzerns an Bord, sagte Kone-Chef Henrik Ehrnrooth am Freitag der Nachrichtenagentur Bloomberg sagte. Thyssen-Krupp bereitet einen Verkauf eines Anteils an seinem Aufzugsgeschäft vor – entweder an einen Interessenten oder über eine Notierung an der Börse.