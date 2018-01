Essen /Westerstede Wenn Besucher in dieser Woche durch die Hallen der Internationalen Pflanzenmesse (IPM) in Essen schlendern, stoßen sie auch auf Baumschulen aus dem Oldenburger Land und der nahen Nachbarschaft: 25 Betriebe aus dem Landesverband Weser-Ems im Bund deutscher Baumschulen (BdB) zeigen vor dem internationalen Publikum Flagge, wie Jochen Stöckmann (Stöckmann/Bad Zwischenahn) aus dem Organisationsteam mitteilte. Die am Dienstag eröffnete Messe dauert bis zum Freitag. Im Publikum sind viele Einkäufer, etwa aus dem Handel.

„Die IPM ist die Weltleitmesse des Gartenbaus“ erläuterte Stöckmann. Als einzige Fachmesse ihrer Art bilde sie die gesamte Wertschöpfungskette von der Pflanzen-Produktion, über die Technik, Floristik, Ausstattung bis hin zum Point of Sale ab.

Die 25 Baumschulen aus der Region, die vor Ort seien, hätten sich zusammengetan, „um das Weser-Ems-Gebiet als starke Gemeinschaft zu zeigen“. Das Motto laute: „Grünes Licht für großes Kino“. Die Betriebe präsentierten sich dieses Mal quasi im „Oscar-Fieber“ – kreativ arrangiert mit „Stars auf rotem Teppich und goldenen Stelen.“ Auch eine hügelige Landschaft wurde gestaltet: „Um das Thema bildlich darzustellen, wurden die Hollywood-Hills kurzerhand zu den Oldenburg-Hills.“

Der Messestand werde „sehr gut besucht“, zieht Stöckmann eine Zwischenbilanz. Die Besucher seien angetan von der „Präsentation und Vielfalt der ausgestellten Pflanzen“. Die Bandbreite reicht von Jungpflanzen bis zum Solitärgehölz, von Laub- und Nadelgehölzen über Immergrüne zu Rosen, Heidepflanzen, Stauden, Gräsern und Obst.