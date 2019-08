Fahrrad neu gedacht

Fortbewegung in Städten, elektrische Antriebe sowie die Digitalisierung des Fahrrads – das sind laut dem Zweirad-Industrie-Verband (ZIV) große Themen auf der internationalen Fahrradmesse Euro­bike in Friedrichshafen (ab 4. September). Damit spiegelten sie die wichtigen Themen der Branche wider, sagte ein ZIV-Sprecher am Mittwoch. Auch Geschäftsmodelle rund ums Rad seien derzeit ein wichtiges Thema, etwa das Leasing von Diensträdern. DPA-BILD: