Fassmer übergibt Schiff an Bundespolizei

Die Fassmer-Werft in Berne (Wesermarsch) hat jetzt nach 21-monatiger Bauphase das erste von drei neuen Einsatzschiffen an die Bundespolizei übergeben. Wie der Schiffbauer am Montag mitteilte, ersetzen die im Dezember getaufte „Potsdam“ (Mitte, vorn) sowie die baugleichen 86,2 Meter langen und 13,4 Meter breiten Schwesterschiffe „Bad Düben“ (links) und „Bamberg“ (Mitte, hinten) drei außer Dienst gestellte Einheiten, die zum Teil noch aus der Volksmarine der DDR stammen. Zum Auftragsvolumen gab es keine Angaben. Die Neubauten verfügen über je ein Hubschrauberlandedeck und bieten Staumöglichkeiten für Container mit Strom- und Wasseranschluss inklusive Spezialausrüstungen. „Der Gesamtauftrag ist ein Meilenstein in der Geschichte unserer Firma und wir sind stolz auf die Leistung unserer Mitarbeiter, die diese äußerst kurze Bauzeit ermöglichten“, sagte Geschäftsführer Harald Fassmer. Die Schiffe sollen etwa auf Kontroll- und Streifenfahrten auf Nord- und Ostsee eingesetzt werden.BILD: