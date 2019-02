In dem sich zuspitzenden Tarifkonflikt der nordwestdeutschen Stahlindustrie hat die IG Metall Warnstreiks gestartet. Mitglieder der IG Metall Duisburg-Dinslaken demonstrierten in der Nacht an der Großskulptur Tiger & Turtle (von den Künstlern Heike Mutter und Ulrich Genth) unter dem Motto „Feuer und Flamme für mehr Geld und freie Zeit“. Im Dortmunder Werk von Thyssenkrupp legten am Montagmorgen nach Angaben der Gewerkschaft 350 Beschäftigte die Arbeit nieder. Nach dem Auftakt in Dortmund sollen die Aktionen an diesem Dienstag in Bochum, Duisburg und Kreuztal fortgesetzt werden. Neben Thyssenkrupp sei dabei auch der Stahlkonzern Arcelor-Mittal betroffen, sagte ein IG-Metall-Sprecher. dpa-BILD: