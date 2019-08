Fisch in Deutschland wieder beliebter

Fisch (im Bild ein Mitarbeiter eines Großhändlers im Fischmarkt Hamburg beim Filetieren eines gefleckten Steinbeißers) wird in der heimischen Küche seltener zubereitet, aber im Restaurant immer beliebter. Der Pro-Kopf-Verzehr erhöhte sich nach vorläufigen Schätzungen im vergangenen Jahr von 14,1 auf 14,4 Kilogramm, teilte das Fisch-Informationszen­trum (FIZ) am Mittwoch in Hamburg mit. „Damit bleibt die Wertschätzung für Fisch und Meeresfrüchte auf hohem Niveau“, sagte der FIZ-Vorsitzende René Stahlhofen. Der Zuwachs der Nachfrage gehe allerdings im wesentlichen auf den Außer-Haus-Verkauf zurück. Mit 3,9 Milliarden Euro gaben die Haushalte mehr Geld für Fisch aus als je zuvor. dpa-BILD: