Beate Uhse zu verkaufen

Flensburg Der insolvente Erotik-Händler Beate Uhse steht nach einem erfolglosen Sanierungsversuch durch einen Investor zum Verkauf. „Aufgrund verschiedener Nachfragen betreffend die Fortführung der Shops in Deutschland habe ich mich dazu entschlossen, die geeigneten Nachfolger bzw. Erwerber über einen geordneten Auswahlprozess zu ermitteln“, teile der vorläufige Insolvenzverwalter Sven-Holger Undritz am Freitag in Hamburg mit. Es geht auch um rund 70 Angestellte. Das Internet-Geschäft erwarb bereits die niederländische Gruppe EDC. Das Filialnetz soll rund 20 Shops umfassen.