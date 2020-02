„Flens“ schäumt gegen den Trend

Flensburg Die Flensburger Brauerei („Flens“) ist im vergangenen Jahr weiterhin auf Wachstumskurs gewesen. Das Unternehmen setzte 2019 rund 641 000 Hektoliter Getränke im Inland ab, nach 628 000 Hektolitern im Jahr zuvor, wie Vertriebsgeschäftsführer Andreas Tembrockhaus am Montag in Flensburg sagte. Das entspricht einem Plus von 2,0 Prozent. Bei den alkoholhaltigen Bieren lag das Plus der Flensburger Brauerei bei 1,2 Prozent. Vor allem die alkoholfreien Sorten wie Flensburger „frei“ oder das Radler „alkoholfrei“ legten zu – um mehr als zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr.