Autobauer wollen mehr Förderung

Frankfurt Die Autohersteller fordern von der Politik deutlich mehr Anstrengungen zum Ausbau der Infrastruktur für alternative Antriebe. „Wir bieten eine immer weiter wachsende Auswahl an alternativ angetriebenen Autos für die Kunden“, sagte Carlos Tavares, Präsident des europäischen Herstellerverbandes Acea und Vorstandschef der Opel-Mutter PSA, auf der Automesse IAA in Frankfurt. „Gleichzeitig müssen sich die Regierungen in der EU dieser Geschwindigkeit anpassen, indem sie ihre Investitionen in Infrastruktur dramatisch aufstocken.“ Sie müssten nachhaltig Anreize setzen, die in der gesamten EU gelten.