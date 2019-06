Frankfurt US-Autobauer Ford wird 12 000 Jobs in Europa abbauen. Das geschehe im Zuge einer Umstrukturierung, um die Gewinne dort zu verbessern, teilte der Konzern am Donnerstag mit. Die meisten Jobs fielen bis Ende 2020 durch freiwillige Abgänge weg. Sich von Mitarbeitern zu trennen und Fabriken zu schließen, seien die härtesten Entscheidungen, die der Autobauer treffen müsse, sagte Stuart Rowley, Präsident von Ford Europa. Den Mitarbeitern werde Unterstützung geboten, um die Auswirkungen abzumildern.

Der Autobauer hatte bereits angekündigt, sechs Fabriken in Europa zu schließen oder zu verkaufen. Die dortige Gesamtzahl wird damit auf 18 gesenkt und das Geschäft in drei Sparten geteilt: Nutzfahrzeuge, Personenwagen und Importe von Modellen wie den Mustang. Anfang Juni gab Ford bekannt, ein Motorenwerk in Wales mit 1700 Beschäftigten werde dicht gemacht. Es sei wegen Kostennachteilen und veränderter Nachfrage auf Jahre wirtschaftlich untragbar, sagte Europachef Rowley. Ebenfalls schließen werden eine Fabrik in Frankreich und drei Werke in Russland. In der Slowakei wird eine Anlage an den Zulieferer Magna verkauft.

Ziel der Umstrukturierung ist nach Unternehmensangaben, die finanziellen Erträge in Europa „bedeutend“ zu steigern. Angestrebt wird langfristig eine operative Marge von sechs Prozent.

Wie andere internationale Autobauer steht Ford vor diversen Herausforderungen, unter anderem die kostspielige Entwicklung von Elektroautos. Alle neuen Fahrzeuge kämen mit einer elektrischen Variante wie einer E-Auto-Batterie, kündigte Ford an.