Corona-Hilfen für Bauern in Not

Frankfurt /Bad Zwischenahn In Not geratene Landwirte können in der Corona-Krise von der Landwirtschaftlichen Rentenbank Kredite bekommen, die mit staatlichen Bürgschaften abgesichert sind. Die Rentenbank bietet mit Unterstützung des Bundeslandwirtschaftsministeriums ab sofort Darlehen zur Liquiditätssicherung an, teilte das Förderinstitut jetzt mit.

Landwirtschaftsbetriebe einschließlich Wein- und Gartenbau, Forstwirtschaft, Fischerei und Aquakultur können die Darlehen über ihre Hausbank beantragen. Möglich sind Kredite bis maximal drei Millionen Euro. Der Bundestagsabgeordnete Stephan Albani (CDU/Bad Zwischenahn), der das Programm mit initiiert hatte, sprach von einem „Durchbruch“.