Genossenschaften bieten mobiles Bezahlen an

Frankfurt /Berlin Der Markt für mobiles Bezahlen per Smartphone in Deutschland kommt weiter in Bewegung. Ab 13. August würden 85 Prozent aller 915 Volks- und Raiffeisenbanken das Bezahlen mit dem Handy ermöglichen, teilte der Genossenschaftsverband BVR am Dienstag mit. Die verbleibenden Institute der Gruppe folgten 2019. Damit komme man „den Nutzungsgewohnheiten vieler Kunden, die ihr Smartphone immer griffbereit haben“, entgegen, hieß es. Kunden können per Smartphone zahlen, indem sie ihr Gerät etwa an ein Terminal halten.