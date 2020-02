IG Metall zu schneller Einigung bereit

Frankfurt /Berlin In der deutschen Metall- und Elektroindustrie zeichnet sich ein schneller Einstieg in vorgezogene Tarifverhandlungen ab. Der Vorstand der IG Metall verzichtete am Dienstag auf eine konkrete Lohnforderung für die rund vier Millionen Beschäftigten. Der Vorstand forderte seine regionalen Tarifkommissionen auf, zügig mit den Arbeitgebern zu möglichen „Zukunftspaketen“ zu sondieren. Hier soll der Erhalt von Arbeitsplätzen im laufenden Umbau und die Qualifizierung der Beschäftigten im Vordergrund stehen. Ziel ist ein Abschluss ohne Warnstreiks schon vor Ende der Friedenspflicht Ende April.

Nach Vorstellung der IG Metall sollte jedes Unternehmen mitten im digitalen und ökologischen Wandel konkrete Pläne für die Zukunft entwickeln und mit den Arbeitnehmern abstimmen.